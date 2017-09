OL : Genesio refuse d’enfoncer un attaquant décevant

Dans : OL, Ligue 1.

Si l’Olympique Lyonnais a renouvelé sa ligne d’attaque ces derniers mois, cela ne date pas forcément uniquement de cet été, puisque Memphis Depay avait été la recrue phare de l’hiver dernier.

Après des débuts prometteurs et une complicité naissante avec Alexandre Lacazette, l’ailier néerlandais misait gros sur sa première saison pleine avec l’OL. Sur le plan comptable, ses statistiques sont tout à fait honorables avec un but et trois passes décisives en cinq titularisations, l’ancien joueur de Manchester United déçoit dans le jeu, où ses tentatives en solitaire agacent ses partenaires. Le numéro 11 de l’OL a encore livré un match brouillon face à Paris, avec des mauvais choix offensifs et absolument aucune combinaison avec ses coéquipiers, mais aussi de gros efforts défensifs, a souligné un Bruno Genesio qui refuse de tomber sur son joueur.

« Je l’ai trouvé très discipliné. Il a fait beaucoup de courses et de replacements pour aider Mendy. Il a été très utile dans ce domaine-là. Après, c’est compliqué d’avoir la lucidité pour être plus juste techniquement à l’image, d’ailleurs, des autres attaquants. On leur demande beaucoup et il faut aussi voir ce qui a fonctionné », a expliqué au Progrès le coach de l’OL, même si ce match « compliqué » n’a pas empêché Nabil Fékir d’être par exemple à la fois présent à l’effort défensif et aussi de lancer les attaques en faisant jouer ses coéquipiers.