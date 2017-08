OL : Genesio raconte sa réconciliation avec le capitaine Fekir

Dans : OL, Ligue 1.

Freiné par une rupture des ligaments croisés du genou droit en 2015, Nabil Fekir a dû se montrer patient avant de retrouver ses sensations.

La saison dernière encore, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais n’était pas encore à son meilleur niveau. Il faut dire que l’international français, qui refusait de jouer sur un côté, entretenait des relations un peu tendues avec son entraîneur Bruno Genesio. Une période déjà oubliée, le technicien ayant retrouvé le meilleur Fekir à qui il a même confié le brassard de capitaine après quelques discussions.

« Je ne dirais pas que c’est le nouveau Nabil Fekir, c’est celui qu’on a connu avant sa blessure avec plus de maturité, a commenté le coach des Gones. Lui aussi, à l’image du staff et des autres joueurs, a su tirer les conséquences de l’année dernière et s’est donné les moyens d’être au plus haut niveau. Il a fait tous les efforts pour revenir. C’est le capitaine de l’équipe, il montre l’exemple. »

Fekir et Genesio ont fait leur mea culpa

« C’est un ensemble de choses, il est bien physiquement, mieux dans sa tête et a retrouvé son meilleur niveau. Depuis la reprise, je l’ai senti complètement concerné par le projet de l’équipe. On a beaucoup échangé. On a chacun fait notre mea culpa, a raconté Genesio. Si je le lui ai confié le brassard, c’est qu’il a été exemplaire sur le terrain et dans son comportement. » Nul doute que ce nouveau statut n’est pas étranger à cette forme retrouvée.