OL : « Genesio out », les poseurs de banderoles visent Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis quelques jours, des banderoles « Genesio out » fleurissent dans les rues et sur différents édifices lyonnais, mais également dans d'autres villes. Evoquant ce mouvement, Jean-Michel Aulas s'est franchement fâché stigmatisant le comportement de « six jeunes de moins de 20 ans » plus ou moins manipulés. Mais visiblement, cela ne suffit pas à faire taire les responsables de cette action, lesquels affirment réunir des centaines de supporters mécontents. Et dans un long communiqué, ils ont précisé le sens de cette manifestation, reconnaissant qu'à travers Bruno Genesion, c'est la gestion sportive de Jean-Michel Aulas qui était surtout visée.

« Une des premières saillies de JMA a été de comparer les bilans de Bruno Genesio et ses prédécesseurs. Bruno Genesio a eu à sa disposition un effectif beaucoup plus fourni et épargné par les blessures, avec la présence de joueurs arrivés au top niveau tels que Lacazette, Tolisso ou encore Lopes. Il a également pu compter sur un recrutement actif contrairement aux derniers coaches depuis Puel. Comment expliquer que l’OL se retrouve à 15 points de Nice avec un tel budget et un tel effectif ? Comment expliquer les 13 défaites en championnat alors que Nice n’en compte que 4 ? (..) En aucun cas notre action ne vise Bruno Genesio en tant qu’homme, uniquement ses capacités d’entraîneur nous intéressent. Nous estimons que la surprotection du président envers l’entraîneur, au point de critiquer joueurs, supporters, dirigeants sans jamais reconnaître aucune remise en cause le numéro un du sportif à l’OL est une mauvaise initiative. Cette volonté de protection cristallise les critiques envers l’entraîneur principal qui, lui, refuse de se remettre en question, expliquent les responsables de ce mouvement, lesquels répondent également aux critiques de Jean-Michel Aulas sur leur réelle représentativité. Nombre d’entre nous sont des abonnés et des supporters de longue date. Ils sont présents à tous les matches au Parc OL et parfois même à l’extérieur (…) Nous serons abonnés l’année prochaine avec ou sans Genesio, nous ne lâcherons jamais le club quoi qu’il arrive (…) Il faut rétablir la vérité, notre action regroupe des centaines de personnes, de tout âge, de toute origine qui ont en commun un amour de l’OL et une volonté de faire passer un message. De plus ce n’est pas une, mais des dizaines de banderoles qui fleurissent un peu partout, preuve de l’ampleur du mouvement (…) Notre action vise uniquement à servir d’électrochoc pour mettre fin à un aveuglement coupable des dirigeants du club (…) Notre initiative à l’encontre est en réalité une attaque à la politique sportive du président Aulas dont Bruno Genesio est le symbole. »