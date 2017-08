OL : Genesio insiste, l'OL n'achètera plus d'attaquant au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a vécu un mercato très agité, que ce soit dans le sens des départs et des signatures. Mais forcément, le départ d'Alexandre Lacazette fait planer des doutes sur le secteur offensif de l'OL, l'attaquant français ayant aligné les grosses saisons avec Lyon. Mais pour Bruno Genesio, les joueurs achetés cet été par l'OL, et notamment Mariano Diaz, ont les moyens de réaliser de belles choses et l'entraîneur rhodanien ne voit aucune raison d'acheter encore un joueur offensif.

« Jusqu’au 31 août il peut se passer des choses dans un sens ou dans l’autre. Tant que le mercato n’est pas terminé et suivant l’évolution du début de saison, on peut être amené à faire évoluer l’effectif (…) Mais sur le plan offensif on est bien armé, même si je sais très bien ce qui se dit et ce qu’on peut entendre. Nous on est sûr et certain d’avoir en potentiel offensif tout ce qu’il faut pour faire une très bonne saison (…) Je suis certain que Mariano Diaz a un fort potentiel pour marquer des buts en Ligue 1 (…) C’est pour cela que nous prendrons pas d’autres attaquant », a précisé, sur OLTV, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.