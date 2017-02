OL : Genesio furieux des menaces envoyées aux joueurs et leurs familles

Dans : OL, Ligue 1.

La défaite dans le derby a visiblement provoquée une énorme colère chez certains supporters de l'Olympique Lyonnais. Et si mercredi soir on a vu la partie visible de l'iceberg, il semble que certains fans de l'OL aient franchi des limites après la rencontre perdue à Saint-Etienne. Visiblement très agacé, Bruno Genesio est revenu sur tout cela, prévenant tout le monde qu'il y avait des choses honteuses qui avaient été commises suite à ce mauvais résultat.

« Les supporters ont évidemment le droit d’être mécontents, parce que depuis le début de saison, on n’a pas fait tout ce qu’il fallait pour les contenter, notamment à Sainté. Je comprends et je partage complètement. Nous sommes aussi mécontents, déçus et touchés mais je pense qu’il y a quand même des choses à ne pas dire, à ne pas faire. Quand on en arrive à insulter les gens et à menacer des membres de la famille via les réseaux sociaux, je ne pense pas que ce soient des comportements de supporters… », a confié un Bruno Genesio, pas décidé à se laisser pourrir la vie et celle de ses joueurs par le comportements de certains fans de l’Olympique Lyonnais.