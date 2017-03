OL : Genesio démonte cette rumeur tenace sur Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas est un président omniprésent à l'Olympique Lyonnais et le patron de l'OL ne manque jamais une occasion de commenter les événements qui touchent de près ou de loin son club. Au point que certains estiment que Jean-Michel Aulas s'invite en permanence dans les choix sportifs et tactiques de son entraîneur. Mais, cette version d'un président qui décide de tout a été taillé en pièces par Bruno Genesio, lequel se réjouit de la relation qu'il a avec son patron, et nie une quelconque intervention de ce dernier dans ses décisions. Et cela même si Jean-Michel Aulas est très attentif à la vie interne de l'OL.

« Ce qui a changé avec Jean-Michel Aulas depuis que je suis numéro 1 ? La relation journalière. Quand on est adjoint, on n’a pas de relation directement avec le président. Et quand on est entraîneur, c’est pratiquement tous les jours qu’on se parle, que ce soit au téléphone ou en direct. Il aime bien savoir ce qui se passe, comprendre les choses, sans qu’il soit interventionniste, contrairement à ce qu’on peut penser parfois. Je suis très agréablement surpris de la relation entre mon président et moi-même », a reconnu, sur BeInSports, Bruno Genesio, histoire de confirmer qu'il était le seul responsable pour tout ce qui concerne le sportif à l'Olympique Lyonnais.