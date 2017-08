OL : Genesio a vu un truc qui le rassure avec son équipe

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais semblait avoir fait le plus dur en menant 0-2 vendredi soir à Rennes, mais la réduction du score bretonne a remis un énorme coup de pression sur les joueurs de l'OL durant les ultimes minutes. Cependant, pour Bruno Genesio, ce qu'il a vu en toute fin de match n'est pas du tout un sujet d'inquiétude. Bien au contraire, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais estime que dans cette résistance face aux assauts rennais il faut y voir une attitude très positive et une force nouvelle de Nabil Fekir et ses coéquipiers.

« J’avais envie de donner un coup de main à mes joueurs sur cette fin de match. Ils ont été très solidaires. On a rempli nos objectifs et notre contrat. Cela a été très dur à vivre et j’aurai préféré qu’on reste à 2-0 mais j’ai vu des attitudes et des gestes très encourageants pour être réguliers. Si on est capable de reproduire ce genre de performance avec cet esprit c’est très encourageant, a confié Bruno Genesio, qui a d’ores et déjà fixé un but à ses joueurs. Il ne faut pas titrer des conclusions trop hâtives car ce n’est que le deuxième match. J’ai fixé comme objectif d’être dans le top 3 avant la trêve internationale. Cela veut dire qu’il faudra encore gagner deux matchs. »