OL : Garer le bus à Rome, Morel sait que Lyon en est incapable

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe, PSG.

Le 6-1 encaissé par le PSG mercredi dernier à Barcelone est entré dans l'histoire du foot et marquera très longtemps les esprits, notamment parce qu'il a démontré que rien n'était jamais fait dans le football. Vainqueur jeudi soir de l'AS Rome, l'OL jouera ce dimanche contre Toulouse, avant de replonger dans la préparation du déplacement dans la capitale italienne. Pour Jérémy Morel, toutes les leçons sont bonnes à retenir et celle prise par le PSG au Camp Nou doit être dans les esprits lyonnais au cas où certains se verraient déjà qualifiés avant même de jouer le match retour. Et surtout l'OL ne devra pas essayer de déjouer sous peine de souffrir.

« La désillusion parisienne ? Il faut aussi se servir des autres pour avancer. On a pris deux buts à la maison jeudi. Il faut toujours rester prudent. On n’est qu’à la mi-temps. Ce sera une autre paire de manches la semaine prochaine. On va aller à Rome pour faire ce qu’on a fait en seconde période. On est incapables d’attendre bas et de contrer. Ce n’est pas notre philosophie de jeu. Jouer est la meilleure solution », prévient le défenseur de l'Olympique Lyonnais, conscient que garer le bus devant le but de Lopes n'est pas vraiment dans l'ADN de l'OL...et encore moins dans ses possibilités.