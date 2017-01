OL : Ferri sur le départ, la dernière tendance

Dans : OL, Mercato.

Suivi par deux clubs, la Fiorentina et le Galatasaray, Jordan Ferri pourrait être la surprise de cette fin de mercato à Lyon.

Le joueur voit son temps de jeu diminuer et se pose des questions sur son avenir, alors que des clubs tout de même régulièrement européens sont entrés en contacts avec lui. Bruno Genesio compte sur lui, mais ne le voit plus du tout comme un titulaire possible, et cela pourrait inciter le natif de Cavaillon à regarder ce qu’on lui propose ailleurs. L’idée de changer de club fait son chemin, mais alors qu’il n’a qu’une semaine pour se décider à quitter son club formateur, la tendance n’est pas vraiment à un départ précipité.

« Nous avons toujours à l’esprit de rester à Lyon jusqu’en juin, tout en restant à l’écoute de ce qui peut nous être proposé. Il faut que les trois parties, les clubs et le joueur y trouvent leur compte », a confié un membre du clan Ferri à RMC. Une manière de rappeler que le milieu de terrain préférerait prendre une décision à tête reposée en fin de saison, plutôt que de lâcher l’affaire en cours d’exercice, ce qui n’est pas vraiment dans son tempérament.