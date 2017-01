OL : Ferri repousse Galatasaray, il ne partira pas au mercato

Dans : OL, Mercato.

Dernier club à faire le forcing pour le recruter cet hiver, le Galatasaray a renoncé à l’idée de faire venir Jordan Ferri.

Selon la presse turque, le club d’Istanbul a attendu sans succès une réponse favorable de la part des représentants du milieu de terrain ce lundi, et a donc mis un terme à cette possibilité de recruter le joueur français cet hiver. De son côté, l’OL attendait également une réponse de Jordan Ferri avant de décider d’accepter ou non l’offre à hauteur de 5 ME qui avait été effectuée par la formation du « Gala ».

Le club rhodanien n’en aura pas eu besoin, l’ancien international espoirs n’ayant pas envie de s’embarquer dans un nouveau projet en cours de saison. Mais si son temps de jeu n’évolue pas, et sachant que quelques candidats sérieux se sont renseignés à son sujet, la question a de grandes chances de se reposer l’été prochain.