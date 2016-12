OL : Fékir se verrait bien rester à Lyon jusqu’en 2020 !

Dans : OL, Mercato.

La carrière de Nabil Fékir a connu un énorme tournant en septembre 2015, quand il s’est gravement blessé au genou alors qu’il débutait avec l’équipe de France après une saison époustouflante avec l’Olympique Lyonnais. Avant sa sérieuse blessure, des sommes folles commençaient déjà à tourner sur le montant de son futur transfert, avec notamment cette fameuse remarque de Bernard Lacombe au sujet d’une offre à hauteur de 10 ME. « 10 ME ? C’est seulement pour sa jambe droite. Avec la gauche, ça sera beaucoup plus cher », avait ainsi fait comprendre le dirigeant lyonnais. 18 mois après, impossible de donner la valeur actuelle de Nabil Fékir. Mais une chose est sûre, l’attaquant lyonnais ne parle pas d’un départ comme d’une fatalité, bien au contraire.

« Un départ inéluctable ? Non, pas du tout. Je suis sous contrat avec le club jusqu’en 2020. Et je me vois rester à Lyon jusqu’à cette date sans problèmes. Je suis bien ici, l’OL est un très grand club mais comme je suis un joueur ambitieux, j’aimerais plus tard découvrir un autre football : l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne… Ce sont des championnats qui m’intéressent. Alors pourquoi pas partir un jour dans un de ces pays ? Mais pas dans l’immédiat. De toute façon, en ce moment, je ne suis pas très bon sur le terrain, donc je n’ai pas reçu de propositions de grands clubs. Et puis, avec mon agent, on ne parle pas du tout d’un futur départ. J’espère simplement avoir plus de temps de jeu en seconde partie de saison. Je dois prouver à l’entraîneur que je mérite de jouer davantage », a lucidement expliqué Nabil Fékir au magazine Planète Lyon qui sortira ce vendredi. Une manière de rappeler que c’est uniquement en retrouvant son meilleur niveau à Lyon qu’il pourra sortir de l’OL par la grande porte.