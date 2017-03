OL : Fékir ne sera pas retenu au mercato !

Dans : OL, Mercato.

A Lyon, on parle énormément des probables départs de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette cet été, et c'est bien logique tant ce serait une petite révolution pour le club rhodanien.

Mais un autre joueur formé au club pourrait prendre la tangente cet été. Il s’agit de Nabil Fékir qui, selon L’Equipe, ne sera pas retenu si une belle offre venait à se présenter. Pourtant, l’international français n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau, même s’il s’en rapproche par intermittence. Sa blessure longue durée ainsi que ses difficultés à retrouver son fameux coup de rein ont longtemps freiné quelques prétendants, mais son réalisme offensif et la perspective de retrouver le Nabil Fékir qui martyrisait les défenses adverses intéressent toujours quelques clubs européens.

Ceux-ci pourraient bien se manifester, en profitant bien évidemment du fait que la valeur du gaucher a baissé depuis son éclosion en 2014-15. De son côté, l’attaquant lyonnais n’a fait part d’aucune velléité de départ dernièrement, même s’il a déjà confié qu’un défi en Europe ne serait pas pour lui déplaire. Visiblement, l’Olympique Lyonnais ne mise en tout cas pas sur lui pour être le prochain chef de file de l’attaque du club la saison prochaine, malgré le départ probable d’Alexandre Lacazette.