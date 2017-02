OL : Et pourtant Lyon a 7 points de plus que l'an dernier !

Dix défaites après 24 matches joués en Ligue 1. Depuis samedi, et le revers à Guingamp, cette statistique est sortie à tout bout de champ afin de démontrer que l'Olympique Lyonnais version 2016-2017 est très loin de ses devancières et n'a pas les reins assez solides pour postuler au podium. Et cela même, si l'OL a toujours un match en retard à jouer à Metz, et recevra l'actuel troisième, Nice, lors de la dernière journée de championnat.

Dans L'Equipe, on fait les comptes et le moins que l'on puisse dire est qu'ils sont incroyablement contrastés. En effet, jamais l'Olympique Lyonnais n'avait perdu autant de rencontres après 24 journées de Ligue 1 depuis la saison 1982-1983...qui avait vu le club de Jean-Michel Aulas descendre en Ligue 2. Mais, si ce chiffre peut effrayer les supporters de l'OL, un autre bilan est plus glorieux...mais presque incroyable. Après avoir joué 24 matches lors de la saison 2015-2016, l'Olympique Lyonnais était 10e au classement de Ligue 1 avec...33 points, soit 7 de moins que cette saison ! Mais à l'époque, l'OL avait seulement six longueurs de retard sur le troisième à savoir Nice et neuf sur le deuxième, Monaco. Tout espoir n'est donc pas perdu pour Lyon de finir sur la dernière marche du podium, car pour les deux tickets directs pour la Ligue des champions, Monaco et le PSG sont eux sur une autre planète cette saison.