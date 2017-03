OL : Eric Roy dévoile la priorité absolue de Lyon au mercato

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Le marché estival des transferts devrait être agité du côté de l'Olympique Lyonnais où deux joueurs majeurs, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, sont susceptibles de partir. Evoquant sur BeInSports le mercato à venir de l'OL, Eric Roy estime que si Bruno Genesio a besoin de plusieurs joueurs pour renforcer son équipe, il y a un poste que Lyon doit impérativement renforcer, celui d'avant-centre. Et cela même si Alexandre Lacazette ne part pas l'été prochain.

« A Lyon il y a du monde et des bons joueurs. Avec Ferri, qui ne joue pas trop, Darder, et maintenant il y a l’émergence de Tousart, et si on peut imaginer que Tolisso parte dans un grand club en fin de saison, on peut aussi imaginer qu’il y a déjà dans l’effectif son remplaçant. L’OL devrait plus se pencher sur le cas d'Alexandre Lacazette. Car s’il part, ou même s’il reste, Lyon a besoin impérativement d’un deuxième avant-centre. On l’a vu contre le PSG, quand Lacazette sort, c’est fini », fait remarquer l'ancien entraîneur, désormais consultant pour la chaîne sportive. Difficile de lui tort.