OL : Entre le Mondial U20 et Lyon, Tousart n'hésite plus

Dans : OL, Ligue 1.

La Corée du Sud accueillera du 20 mai au 11 juin prochain le Mondial U20, une compétition où la France sera présente. Et parmi les joueurs concernés par une éventuelle sélection il y a Lucas Tousart. Mais s'il veut prendre part à ce Mondial, le jeune milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais devra manquer l'ultime partie de la saison 2016-2017. Et Lucas Tousart ne le cache pas du tout, la perspective d'aller au bout avec l'OL en Europa League l'excite clairement plus que celle de prendre part au Championnat du monde en Corée du Sud.

Le joueur de l'Olympique Lyonnais l'a ouvertement fait savoir à tout le monde. « Il n’y a pas photo, je préfère gagner la Ligue Europa avec Lyon que d’aller au Mondial même si c’est important aussi pour moi. On verra en fonction des résultats », a reconnu le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, donnant la priorité à son club et à une possible victoire historique en Coupe d'Europe. Lucas Tousart n'est d'ailleurs pas le seul à avoir ce genre d'embarras du choix, puisque Kylian Mbappé peut lui aussi disputer le Mondial U20, alors que son club est encore en course en Ligue des champions. Là aussi on voit mal Mbappé refuser d'aller au bout avec son club pour partir en Asie.