OL : Duluc balance les 3 vrais problèmes de Lyon, ça clashe

Dans : OL, Ligue 1.

La saison de l'Olympique Lyonnais n'est pas encore officiellement terminée, puisqu'il reste un point à prendre pour assurer la quatrième place en Ligue 1, et le billet européen qui va avec. Mais depuis jeudi soir, après l'élimination en demi-finale de l'Europa League, nombreux sont ceux à faire le bilan de la version 2016-2017 de l'OL et à pointer du doigt Bruno Génésio. Spécialiste de l'Olympique Lyonnais, et grande signature de L'Equipe, Vincent Duluc estime que trois points ont vraiment plombé Lyon cette saison. Et l'entraîneur de l'OL n'est pas dans ce triplé.

« Si je dois dresser la liste des trois plus grands problèmes de l'OL cette saison, Genesio ne montera pas sur le podium non plus (…) 1. Politique sportive désastreuse; 2. Pas de défenseurs centraux; 3.Des joueurs techniques n'ont pas dimension athlétique et réciproquement (…) Le 1, c'est que l'OL recrute mal, ne travaille pas, et ne suit pas de ligne, seulement des influences contradictoires et changeantes. Posez-vous la question de ce que Pochettino, Simeone, Conte cherchent. Valbuena, Fekir, Darder, Mammana ne joueraient jamais avec eux, fait remarquer Vincent Duluc, aussitôt invectivé et même insulté par des supporters de Lyon opposés à Bruno Génésio qui accusent notre confrère de copinage. Mon jugement n'aurait aucune valeur s'il était lié à une amitié. Mais il est lié à une conviction. (ça peut durer longtemps comme ça). »