OL : Droit dans ses bottes, Genesio pense à son futur effectif

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio sera en conférence de presse ce vendredi à deux jours du match à Montpellier, et nul doute que l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais aura vu et revu les images de la rencontre de jeudi soir. Encore une fois attaqué de partout, Bruno Genesio sait que cette fois il a grillé son dernier joker et que forcément la fin de saison va être tendue, même si Jean-Michel Aulas a une très grosse estime pour lui.

Quoi qu'il en soit, le technicien de l'OL reste lui droit dans ses bottes et prépare déjà la saison prochaine ne réfléchissant à son futur effectif. « Sur la rencontre de jeudi, il y a beaucoup de déception, de frustration. Mais je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. Ça s’est joué à 50 centimètres à la fin (…) Mes joueurs peuvent se regarder dans les yeux parce qu’ils ont tout donné. Sur ce match retour, ils peuvent être fiers d’eux. Si c’est une fin de cycle à l’OL ? Il est trop tôt pour évoquer tout cela, on a encore deux matches de Championnat à jouer pour assurer notre quatrième place et battre notre nombre de points de la saison dernière. Il faudra ensuite faire le point sur l’effectif », a expliqué Bruno Genesio, qui ne se sent pas menacé.