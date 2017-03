OL : Domenech dévoile cette sale habitude de Fekir

Dans : OL, Ligue 1.

Qui aime bien châtie bien, et c'est le cas concernant Raymond Domenech au sujet de Nabil Fekir. Car l'ancien joueur et entraîneur de l'Olympique Lyonnais ne masque pas son plaisir de voir jouer l'international tricolore, même s'il estime qu'il n'est pas encore revenu à 100% suite à sa grave blessure avec les Bleus. A quelques heures du match PSG-OL, Raymond Domenech avoue cependant qu'il y a une chose qui l'agace prodigieusement dans le jeu de Nabil Fekir.

« Ces revendications de poste sont souvent des fuites. Une forme de reconnaissance inconsciente qu'il manque un petit quelque chose pour être celui que l'on a été. Et c'est dans ce domaine que son comportement pose problème. Le voir lever les bras et pester contre l'arbitre, le public, le mauvais temps est exaspérant quand on connaît son potentiel. J'ai envie de lui crier parfois: « Bouge-toi, tu ne joues pas tout seul et les autres ne sont pas là juste à ton service.» C'est son côté Mister Hyde : il ne joue pas toujours pour une équipe, il joue avec une équipe. Ce soir, il débutera sans doute, il sera moins usé que les autres par le match à Rome et j'espère qu'il va prouver a l'occasion de montrer qu'il sait aussi mettre son talent au service de son équipe, travailler au pressing et à la récupération. Avec le ballon, il saura qu'il aura retrouvé son potentiel quand il pourra déborder et centrer. Je suis impatient », explique, dans L’Equipe, Raymond Domenech, qui ne demande qu’à s’emballer pour Nabil Fekir.