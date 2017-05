OL : Deux aveux étonnants de Lacazette pour son futur club

Dans : OL, Mercato.

Si les Lyonnais n’auront plus rien à jouer lors de la dernière journée de Ligue 1, ce ne sera pas vraiment le cas d’Alexandre Lacazette, qui rêve de terminer en trombe pour atteindre son record de buts sur une saison de Ligue 1, et en même temps franchir la barre des 100 réalisations sous le maillot lyonnais.

Voilà qui serait un beau cadeau d’adieu de la part de l’avant-centre, qui prépare déjà son départ. Mais en ce qui concerne sa future destination, l’attaquant formé à Lyon a visiblement déjà quelques idées, assez inattendues. Ainsi, son choix ne sera pas forcément dicté par sa carrière internationale, lui qui a toutes les peines du monde à se faire sa place dans le groupe de Didier Deschamps. Autre aveu, celui d’éventuellement rejoindre une formation qui dispute l’Europa League, ce qui ne semble pas rédhibitoire pour lui. Etonnant alors que l’Atlético Madrid et Liverpool, qui ont de grandes chances de jouer la C1 la saison prochaine, sont parmi les courtisans les plus intéressés.

« Au cours de cette saison, j'ai mûri, j'ai progressé devant le but et j'aide mieux mes partenaires par le travail défensif. On verra pour mon avenir après le dernier match. On peut toujours avancer et voir ce qu'il se passe ailleurs, mais je ne partirai pas n'importe où. J'ai vu qu'en Ligue Europa on pouvait disputer de belles rencontres, où le public répondait présent. Etre à la Coupe du monde ? Ce n'est pas un critère qui conditionne mon choix. Je préfère penser à mon plaisir, et ma carrière d'autant que je ne suis pas dans le groupe France à l'heure actuelle », a confié un Alexandre Lacazette qui semble clairement blasé par rapport à son avenir international sous Didier Deschamps.