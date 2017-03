OL : Depay veut aider Aulas à garder Lacazette

Dans : OL, Mercato.

Après des débuts compliqués, Memphis Depay retrouve peu à peu ses sensations à l’Olympique Lyonnais. Et la philosophie des Gones n’y est pas étrangère.

Portée vers l’avant, la formation de l’entraîneur Bruno Genesio permet aux attaquants de se mettre en valeur. Entouré de joueurs de talent, l’ancien de Manchester United ne peut qu’apprécier. « Nous avons une très bonne équipe, une équipe jeune. On ne joue pas juste pour jouer, on joue pour marquer des buts et pratiquer un beau football, s’est réjoui le Néerlandais interrogé par beIN Sports. On essaie de construire de derrière. J'apprécie d'avoir d'aussi bons joueurs dans l'équipe. »

Et parmi ces bons éléments, Depay pense évidemment à Alexandre Lacazette, susceptible de quitter l’OL cet été. Ce que l’attaquant des Pays-Bas va tenter d’éviter. « J'espère vraiment que je pourrai le convaincre de rester mais on verra. Si chaque saison il marque plus de 25 buts... C'est compliqué de garder un joueur comme Lacazette », a admis la recrue hivernale de l’OL. Déterminé à conserver son meilleur buteur, le président Jean-Michel Aulas a un allié de plus dans sa bataille.