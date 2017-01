OL : Depay a fait ses grands débuts en fanfare

Dans : OL, Ligue 1.

Remplaçant au coup d’envoi, Memphis Depay est entré à la place de Mathieu Valbuena à 10 minutes de la fin. Si le score était déjà acquis, le Néerlandais a immédiatement montré ses qualités, avec de la précision technique, de la rapidité et une volonté de provoquer son adversaire direct. Une entrée saluée par le public du Parc Olympique Lyonnais, qui l’a ovationné et a scandé son nom à la hauteur de l’attente que sa signature a provoqué. Depay va désormais devoir prendre ses marques et, s’il veut jouer sur l’aile gauche, parvenir à être meilleur que Mathieu Valbuena, en grande forme ces dernières semaines.