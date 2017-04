OL : Daniel Riolo hésite entre honteux et minable pour Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

La prestation de l'Olympique Lyonnais contre Lorient a stupéfié tout le monde, l'OL semblant avoir décidé de prendre cette rencontre à la légère et encore plus après l'ouverture du score. Daniel Riolo, qui était jusque-là plutôt agréablement surpris par cet OL version fin de saison, n'a évidemment pas apprécié ce qu'il a vu de l'équipe de Bruno Genesio face aux Merlus. Et sur son blog, le journaliste de RMC a dit tout le mal qu'il pensait du comportement des footballeurs lyonnais.

« En forme, on ne sait plus vraiment à quel moment l’OL l’a été cette saison. Par phases ? Oui, mais quand ? Giflé par Lorient, Lyon a encaissé sa 12e défaite de la saison. Neuf équipes, seulement, ont fait pire ! Je veux bien que Lorient joue sa survie en L1, mais 4-1 ! Prendre 4-1 à domicile, c’est comment ? Honteux ? Minable ? Est-il utile de parler des prestations des uns et des autres ? Tout pour l’Europe, c’est l’idée ? Ok. On veut bien entendre ça. Gagner l’Europa League ou rien. Lyon semble avoir décidé d’être sur un fil. Je ne suis pas certain que tout cela ait beaucoup de sens », prévient Daniel Riolo, visiblement estomaqué par cette formation lyonnaise capable du meilleur mais aussi du pire.