OL : Ce départ tant désiré par Aulas qui pourrait booster le mercato

Dans : OL, Mercato.

Après le dernier match de l’année, Jean-Michel Aulas a directement embrayé sur les différents dossiers du mercato, conscient que, malgré ce mois de décembre qui se termine correctement, il y avait des retouches à faire à plusieurs niveaux. S’il sera bien évidemment, et logiquement, beaucoup question des arrivées, un départ est très attendu du côté de Lyon. Il s’agit de celui de Clément Grenier, déjà invité à se trouver un nouveau club l’été dernier, et qui, au grand dam de son président, avait refusé trois offres concrètes, pour un transfert et deux prêts.

Cet hiver, l’OL aimerait clairement se débarrasser de l’un de ses trois meilleurs salaires, avec un temps de jeu quasiment inexistant à la clé. C’est pourquoi JMA a confié ce mercredi soir dans les travées du Parc OL que le départ de son milieu de terrain était aussi une des clés de voute de son mercato. Toutefois, le dirigeant rhodanien ne devra pas trop miser dessus, le joueur ayant jusqu’à présent repoussé toutes les offres, et ne semblant pas particulièrement désireux de changer d’air malgré la possibilité de connaître une nouvelle saison quasiment blanche.