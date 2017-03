OL : Ça se bouscule sérieusement pour Rachid Ghezzal

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Si Rachid Ghezzal avait encore un contrat longue durée avec son club formateur, l’Olympique Lyonnais pourrait se frotter les mains en apprenant qu’un nouveau candidat débarquait pour l’international algérien.

Mais sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, l’ailier lyonnais arrive à la fin de son contrat après un long bras de fer avec sa direction, et l’espoir de le voir continuer dans le Rhône est nul et inexistant. Résultat, c’est autant ses qualités que son statut de joueur libre qui intéresse du beau monde. Après l’AS Monaco et le FC Séville, c’est un autre club confirmé sur le plan européen qui est passé à l’action.

Rachid Ghezzal, qui peut librement discuter avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier, a entamé des négociations avec l’AS Roma annonce la Gazzetta dello Sport. Décidément, le club romain, qui a un historique chargé avec l’OL sur le plan des transferts (Pjanic, Yanga-Mbiwa, Grenier en prêt…), apprécie les joueurs rhodaniens. Les qualités de l’international algérien de 24 ans lui permettent en tout cas d’avoir de nouveaux courtisans et un joli choix en vue de la saison prochaine.