OL : C'est dur de percer à l'OL, une victime en parle

Dans : OL, Ligue 1.

Transféré librement au CD Tondela durant ce mercato estival, Fahd Moufi garde de bons souvenirs de son passage à l'Olympique Lyonnais.

Depuis plusieurs années, le centre de formation de Lyon est souvent pris en exemple pour évoquer la réussite française en termes de formation des jeunes joueurs. Si les récentes ventes de Lacazette à Arsenal pour 53 ME ou celle de Tolisso au Bayern pour 41,5 ME prouvent que le made in OL a la cote sur le marché européen, Lyon ne peut pas donner sa chance à tout le monde. Parti sans avoir joué un seul match chez les pros, Fahd Moufi préfère cependant se tourner vers son avenir au Portugal sans renier son bonheur d'avoir joué sous le maillot de l'OL.

« L’Olympique Lyonnais, c’est évidemment un excellent centre de formation qui sort beaucoup de talents. Malheureusement, tout le monde ne peut pas réussir en Ligue 1 avec l’équipe première. C’est la vie. Parfois il y a des grands joueurs à notre poste et on ne peut malheureusement rien faire, parfois ce sont des choix du coach. J’ai joué des matchs amicaux, mais c’est tout. C’est un regret, mais je ne peux m’en prendre qu’à moi-même. Si je n’ai pas joué, c’est qu’il y a des moments où je n’ai pas fait les bonnes choses », a lancé, sur Libero Lyon, Moufi, qui quitte donc l'OL avec la Coupe Gambardella 2015 comme meilleur souvenir, et notamment son but contre l'ASSE à Gerland en huitièmes de finale...