Dans : OL, Europa League.

Bruno Genesio, qui avoue régulièrement ne pas trop écouter ce qu’il se dit sur lui dans les médias, a souvent bien raison tant il en prend pour son grade chez les « spécialistes » et sur les réseaux sociaux. Ses compositions de départ, ses choix tactiques et ses changements sont souvent critiqués. Daniel Riolo, qui fait partie de ceux qui surnomment ironiquement Genesio « Pep » en hommage au tacticien Pep Guardiola, a ravalé son chapeau sans hésitation après la victoire 4-2 de l’OL face à la Roma.

« On parle beaucoup des joueurs, de Lacazette et de Tolisso qui ont été très bons, et à juste titre. Mais il faut le dire, ce qu’a fait « Pep » Genesio, c’est vachement bien, vraiment. A un moment, il est en difficulté, il n’attend pas la 75e comme il fait d’habitude. Il inverse rapidement les choses avec un changement de tactique et d’hommes et l’équipe a une toute autre allure. Lyon monte d’un cran, est meilleur et récupère, et étouffe une Roma qui avait été supérieure en première période. Je pense que c’est lié à ce changement. C’est à mettre en avant, et tôt dans le match, c’est très très bien », a expliqué le consultant de RMC, qui sera donc pour une fois d’accord avec Jean-Michel Aulas, lequel félicite très régulièrement son entraineur après les victoires.