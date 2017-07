OL : Bruno Génésio attend encore des renforts au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Après un bon mois de mercato maintenant, l’effectif a déjà bien bougé à l’Olympique Lyonnais avec les départs de Corentin Tolisso, Maxime Gonalons, Mathieu Valbuena et d’Alexandre Lacazette. Et malgré les arrivées de Ferland Mendy, Mariano Diaz, Bertrand Traoré ou encore de Fernando Marçal, Bruno Génésio attend encore des renforts. Dans les colonnes du journal L’Equipe, le coach rhodanien confie que deux défenseurs devaient encore débarquer dans la capitale des Gaules avant le début du championnat le 5 août prochain. En attaque en revanche, pas certain qu’Alexandre Lacazette soit remplacé par un buteur expérimenté.

« On espère encore compter sur l’arrivée de deux à trois joueurs d’expérience. Les deux dossiers défensifs avancent, doucement, mais ils avancent. En priorité un défenseur central, capable de s’immiscer dans un rôle de leader. On a également l’opportunité de prendre un arrière droit, les deux avant le début du Championnat. Il n’y a pas d’arrivée prévue pour remplacer Tolisso. Comme pour Lacazette, on ne doit pas essayer de les remplacer par des clones. On doit les remplacer par des joueurs ciblés, qui entrent dans l’animation. Les grands clubs savent rebondir, se projeter, anticiper » a expliqué l’entraîneur de 50 ans. En défense, les deux joueurs souhaités par le coach de l’OL pourraient bien être Kenny Tete et Marcelo, comme pressenti depuis plusieurs jours…