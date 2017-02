OL : Briand ne croit pas que Lyon est mort

Dans : OL, Ligue 1, EAG.

Titulaire samedi avec l'En-Avant Guingamp contre l'Olympique Lyonnais, Jimmy Briand n'a pas marqué contre son ancien club, malgré une énorme occasion en fin de match. S'il était évidemment très heureux de la victoire du club breton, l'attaquant était forcément un peu touché de la situation de ses anciens coéquipiers, dont il sait très bien qu'ils sont clairement dans le dur et sous une énorme pression. Mais pour Jimmy Briand, les joueurs et les supporters de l'OL ne doivent pas sombrer dans le catastrophisme, car Lyon a déjà démontré dans le passé que tout pouvait changer très vite et dans le bon sens.

Des propos cordiaux que l'attaquant guingampais a tenu dans Le Progrès. « Il faut être honnête, on n’a pas mis l’OL en danger plus que ça. On a su exploiter nos possibilités. Après, je connais les capacités de l’Olympique Lyonnais, c’est un club qui peut réagir et rebondir vite, car c’est un grand club », a prévenu Jimmy Briand, qui ne voit donc pas la crise s’installer durablement à l’Olympique Lyonnais et estime même que la saison peut encore réserver des bonnes surprises pour le club rhodanien.