OL : Boudebouz à Lyon, J+1 lance l'idée, Aulas approuve

Dans : OL, Mercato, MHSC.

Emission désormais placée le dimanche soir sur Canal+, J+1 avait invité Ryad Boudebouz pour discuter de l’actualité, parfois décalée, de notre championnat.

Et comme souvent, cela a dévié sur l’avenir de l’international algérien, qui régale à Montpellier, mais pourrait bien changer d’air cet été. Ce que même Louis Nicollin comprend. « Ce n'est pas qu'il a l'envie de se barrer mais je pense que pour tout footballeur professionnel, il arrive un moment donné où l’appât du gain est supérieur à l'amour du club. Et je pense que Ryad, et je trouve ça normal, qu'il parte prendre des sous en Angleterre. Crois-moi qu'il est bon », a confié le truculent président héraultais. La chaine cryptée en a alors profité pour diffuser une scène datant de l’époque sochalienne de Boudebouz, où Jean-Michel Aulas invitait clairement le milieu offensif à Lyon la saison suivante. Si cela n’a eu aucune suite, le Montpelliérain n’a pas hésité à relancer ce possible transfert.

« J’attends toujours le coup de fil, je l’ai jamais reçu… Lyon est un très bon club, un des meilleurs de France. Après, on ne sait pas ce qu’il va se passer à la fin de la saison, on sait jamais », a lancé l’international fennec, qui est souvent annoncé du côté de la Premier League. Une petite phrase reprise au bond par Jean-Michel Aulas, décidément à l’affût, et qui a validé cette idée via son compte Twitter.