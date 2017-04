OL : Blessure musculaire pour Lacazette

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d’un but et d’un énorme match même s’il a manqué d’efficacité sur ses occasions, Alexandre Lacazette a quitté ses coéquipiers la mort dans l’âme au début de la prolongation. L’attaquant lyonnais souffre d’une blessure musculaire à la cuisse, ont confié les dirigeants lyonnais après la rencontre. Simple contracture ou déchirure, les examens le diront mais son absence devrait néanmoins se chiffrer en semaines. Dans son éternel optimisme, Jean-Michel Aulas a fait savoir qu’il espérait bien avoir son buteur fétiche pour les demi-finales, qui auront lieu les 4 et 11 mai 2017.