OL-Besiktas : L'UEFA décidera finalement mercredi soir pour les sanctions

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Alors que dans un premier temps l'UEFA devait étudier mardi le dossier du match OL-Besiktas, la réunion prévue en Suisse avait été repoussée. Mais finalement l'instance européenne ne perdra pas trop de temps, puisque c'est avec 24 heures de retard, et à la veille du match retour à Istanbul que l'UEFA se penchera sur les graves incidents intervenus jeudi dernier dans le stade du Parc OL.

L'Agence France Presse, qui a obtenu cette info de l'UEFA, précise que la commission de discipline se réunira en effet ce mercredi après-midi et qu'une décision interviendra dans la foulée de ce rendez-vous, avec une communication officielle en fin de journée. L'Olympique Lyonnais est cité devant l'instance pour une organisation jugée « insuffisante » mais également pour l’intrusion sur la pelouse de plusieurs supporters après le deuxième but de l’OL en toute fin de rencontre. Concernant Besiktas, l'UEFA se penchera sur les jets de projectiles et les troubles à l'ordre public. Mardi, un supporter allemand du club stambouliote a été condamné à deux mois de prison par un tribunal lyonnais, suite à l'attaque d'une boutique de l'OL et l'agression d'un stadier.