OL : Besiktas, c'est un bon tirage, il en a la preuve

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Après avoir sorti l’AS Roma, l’Olympique Lyonnais fait figure de favori pour remporter l’Europa League, juste derrière Manchester United aux yeux des bookmakers. Un statut qui permet forcément à Lyon d’aborder la double confrontation à venir face à Besiktas avec le vent dans le dos. Mais le club turc semble fait pour cette compétition, avec un énorme soutien populaire lors du match retour, des stars qui demandent à briller en Europe, et une option sur le titre national dans la Super Lig. Pour toutes ces raisons, Bruno Genesio estime qu’un tel tirage au sort permettra à son équipe de ne pas prendre à la légère la formation d’Istanbul.

« La Roma nous a mis beaucoup de pression, beaucoup d’impact, on a eu de la chance mais on a beaucoup souffert pour obtenir cette qualification. Anthony Lopes a fait un grand match. Après avoir éliminé cette équipe, on aurait pu tomber sur une équipe dite 'plus faible' et se faire peur tout seul. Là avec le retour dans une ambiance de folie à Istanbul, ce n’est pas plus mal pour nous. Je ne sais pas si on doit être triste de la suspension d'Aboubakar (rires) », a confié l’entraineur lyonnais à bein SPORTS. Il est vrai que malgré l’absence de l’attaquant camerounais, Besiktas possède des armes offensives de premiers choix avec Ryan Babel, Demba Ba, Ricardo Quaresma et Cenk Tosun.