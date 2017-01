OL : Bernard Lacombe souhaite à Gomis de cartonner avec l'OM

Dans : OL, OM, Ligue 1.

A l’occasion de la 21e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais peut s’attendre à recevoir une équipe de Marseille remontée dimanche (21h).

Humiliés à domicile par l’AS Monaco (1-4) le week-end dernier, les Marseillais voudront absolument réagir face à un autre cador du championnat. A commencer par l’attaquant prêté par Swansea, Bafétimbi Gomis, qui retrouvera son ancienne équipe et dont le nouveau statut de capitaine semble parfaitement lui correspondre. Ce qui ne rassure pas Bernard Lacombe avant l’Olympico.

« Marseille est un endroit où il se plaît bien, a remarqué le dirigeant de l’OL, interrogé par Le Progrès. L’environnement est agréable, son milieu familial, très important pour lui, est tout proche. Capitaine ? Ça me surprend, oui. Quand on est attaquant, être capitaine est parfois embêtant. On doit aller discuter avec l’arbitre, penser à plein de choses... Peut-être que Bafé, avec qui je n’ai pas évoqué le sujet, sent quelque chose. Être capitaine de l’Olympique de Marseille représente quelque chose de très important. »

Lacombe va prévenir Gomis

« Il est très investi par ce rôle. On a l’impression qu’il est encore beaucoup plus présent, s’est étonné Lacombe. Tant mieux si ça peut l’aider. S’il pouvait rester à Marseille, ce serait bien. Mais on ne sait jamais comment ça peut se passer avec les clubs britanniques. S’il peut marquer 20 buts cette saison, ça serait super. Mais pas dimanche ! Je vais d’ailleurs le lui dire (sourire). » De son côté, Gomis a sûrement très envie d’inscrire son premier but au Parc OL.