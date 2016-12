OL : Bahlouli de retour à Lyon ? On en parle à Monaco

Depuis son départ à l'AS Monaco le 30 juin 2015 moyennant 3,5ME et un pourcentage sur son éventuelle revente, Farès Bahlouli n'a pas réellement connu la trajectoire attendue. Décevant sous le maillot monégasque, celui qui était l'un des grands espoirs de l'Olympique Lyonnais a donc été prêté en août dernier au club belge du Standard de Liège. Mais le club belge n'a pas souhaité conserver le milieu offensif de l'ASM. Bahlouli s'apprête donc à retrouver ses coéquipiers monégasques à la reprise de l'entraînement après la courte trêve hivernale.

Sauf que selon le correspondant du Parisien en Principauté de Monaco, la rumeur court du côté de la Turbie sur un éventuel prêt de Farès Bahlouli à...l'Olympique Lyonnais. « Fares Bahlouli et l’OL ça chauffe... Piste à suivre et à ne pas exclure », a confié, via Twitter, Florian Fieschi. Une rumeur qui va évidemment faire causer les supporters de l'Olympique Lyonnais où Bahlouli bénéficie toujours d'une grosse cote d'amour.