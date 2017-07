OL : Avec sa recrue phare, Lyon s’attend à rêver

Dans : OL, Ligue 1.

A chaque sortie médiatique, le président Jean-Michel Aulas ne cesse de rappeler les grandes ambitions de l’Olympique Lyonnais pour les saisons à venir.

Quatrième de Ligue 1, le club rhodanien espère rejouer les premiers rôles en championnat et remonter dans la hiérarchie européenne. Bien évidemment, cela passera par l’arrivée de joueurs confirmés ou très prometteurs, à l’image de Bertrand Traoré, dont l’entraîneur adjoint Claudio Caçapa attend beaucoup, même s’il s’occupera surtout des défenseurs et de l’autre recrue Fernando Marçal.

« C’est un défenseur. On va beaucoup travailler ensemble. On a fait connaissance. On m’a dit que c’était un bon joueur. Je suis content. Je suis là pour l’aider sur le terrain et en dehors pour bien travailler. Rafael va aussi jouer son rôle, a confié le Brésilien sur OL TV. Bertrand Traoré ? On espère qu'il va nous faire rêver. Il a fait une très bonne saison avec l'Ajax. Nos ambitions ? Le président a fixé de forts objectifs. A nous de faire le mieux possible pour finir plus haut. On a l’habitude de faire des grosses saisons. » Autant dire que l’OL s’attend à être ébloui par le talent du Burkinabé.