OL : Aulas sort son fouet, certains joueurs lyonnais dérouillent !

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas n’était pas d’humeur badine après le nul de l’OL samedi à Nantes. Et si dans un premier temps le président de Lyon a surtout parlé de la fin du mercato qui se profile, il a quand même tenu à remettre quelques pendules à l’heure. Car pour le patron de l’Olympique Lyonnais certains joueurs feraient mieux de prouver sur le terrain qu’ils ont une place méritée à l’OL, plutôt que de se contenter de le dire. Deux joueurs peuvent clairement se sentir visés.

« Il y a un peu de suffisance, et malheureusement elle vient de joueurs qui rentraient aujourd'hui et qui regrettent de ne pas jouer quand ils ne sont pas titulaires. Il va falloir corriger ça, car quand on réclame de jouer à tout prix il faut être supérieur à celui qui avait la place de titulaire avant. J'ai bien l'intention de dire un certain nombre de choses. Quand on domine comme ça, ce n'est pas acceptable de ne pas gagner, surtout avec le talent qu'on a devant », a lancé, visiblement mécontent, Jean-Michel Aulas, qui n’a pas précisé s’il parlait de Jordan Ferri ou de Maxwel Cornet, titulaires pour la première fois de la saison lors de ce match face à Nantes.