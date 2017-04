OL : Aulas serait écoeuré d'une sanction contre Lyon

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

L'UEFA ayant décidé d'ouvrir une procédure suite aux graves incidents intervenus jeudi à Lyon, il semble plus que probable que l'Olympique Lyonnais sera sanctionné pour les événements du Parc OL, tout comme le club stambouliote. Car si ce sont des hooligans du Besiktas qui ont mis le feu au poudre, l'organisation locale a semblé clairement défaillante. Mais pour Jean-Michel Aulas, l'idée même d'une punition, quelle qu'elle soit, pour l'Olympique Lyonnais serait scandaleuse.

Car le président du club rhodanien, qui a payé de sa personne pour ramener le calme, estime que l'OL ne pouvait pas réellement gérer la vente des tickets d'une autre manière. « Une sanction contre l’OL ? Ce serait un comble ! Si le match avait été annulé, là, notre responsabilité aurait été engagée, explique, dans L’Equipe, Jean-Michel Aulas, qui ne veut pas entendre parler d’une bévue de l’Olympique Lyonnais lors de la mise en vente des tickets. À partir du moment où on vend des billets via une billetterie digitale, on n’a pas le droit au refus de vente. On a seulement appliqué le refus de vente à l’étranger. Ils sont organisés, poursuit le président lyonnais. La communauté turque est très importante en France, ils ont pu récupérer plus de billets qu’on ne l’avait imaginé.»