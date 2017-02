OL : Aulas se fâche contre ceux qui veulent le limogeage de Génésio !

Dans : OL, Ligue 1.

Deux défaites consécutives ont remis la pression sur l'Olympique Lyonnais, et surtout sur Bruno Génésio, lequel ne fait toujours pas l'unanimité au sein des supporters du club rhodanien. Après l'élimination de l'OL mardi soir à Marseille en Coupe de France, une vague de critiques est tombée sur le coach lyonnais via les réseaux sociaux. De quoi sérieusement agacer Jean-Michel Aulas, qui a toujours fermement soutenu Bruno Génésio et a tenu à répondre aux haters, sans aucun ménagement. Via Twitter, le patron de l'Olympique Lyonnais a été direct et sans détour...comme toujours.

« Bruno fait du bon boulot les résultats seront là en championnat et Europa League », a d'abord expliqué Jean-Michel Aulas, avant de monter dans les tours lorsqu’un supporter qualifiera tour à tour Génésio de « lâche », « gogolitos », « manquant d’un chromosome ». « Et toi tu es irrespectueux et tu n'existe pas avec des affirmations de ce type ! C'est à la fin du bal…on fait le point en mai », a riposté Jean-Michel Aulas, qui n’envisage pas de se séparer de son technicien. Mais, ce mercredi, les messages contre Bruno Génésio étaient toujours aussi nombreux, le patron de l’OL n’ayant visiblement pas calmé les choses.