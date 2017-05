OL : Aulas s'est fait insulter à Amsterdam, il va leur faire payer !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Jean-Michel Aulas est remonté comme une pendule avant la demi-finale retour d'Europa League face à l'Ajax Amsterdam, jeudi soir au stade du Parc OL. Et histoire de mettre un peu de pression supplémentaire, le président de l'Olympique Lyonnais a évoqué le match aller, et l'accueil qui lui a été réservé à l'Amsterdam ArenA. Affirmant avoir été insulté, Jean-Michel Aulas espère faire regretter ce comportement à l'Ajax, estimant que les joueurs néerlandais s'étaient peut-être vus en finale trop vite.

« Là, je suis sûr que les jeunes joueurs de l’Ajax vont s’imaginer en rentrant dans le stade, que ce n’est pas gagné d’avance et qu’il va falloir jouer un match colossal pour eux. Je peux vous dire que j’ai vu des joueurs de l’Ajax qui fêtaient la qualification comme si elle était déjà acquise, et un public qui nous insultait, y compris les dirigeants. Vous ne l’aviez pas vu mais je me suis fait copieusement insulter, en me disant qu’ils seraient heureux de me retrouver une autre année. Voilà je pense que les joueurs ont de l’amour propre, et s’ils en ont, ils vont voir ce tour d’honneur et cette qualification virtuelle de l’Ajax. Et mon vœu le plus cher, c’est qu’on leur montre par les faits, qu’ils avaient un peu trop anticipé les débats et la réussite de leur entreprise », a expliqué le patron de l’Olympique Lyonnais, histoire de bien chauffer à blanc tout le monde.