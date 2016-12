OL : Aulas répond à la polémique qui enfle sur le stade du Parc OL

Dans : OL, Ligue 1.

Profitant de la trêve des confiseurs, des supporters de l'Olympique Lyonnais se sont emparés des réseaux sociaux pour faire part de leur mécontentement devant l'évolution du tarif des tickets au stade du Parc OL. Selon eux, l'augmentation des tarifs pour les non-abonnés est telle qu'elle explique la désaffection constatée lors de certaines rencontres en cette fin d'année et notamment contre Angers, dernier match de 2016 joué dans un stade presque à moitié vide. Interpellé directement sur ce sujet via Twitter, le président de l'Olympique Lyonnais a répondu sur ce thème, et pas dans le sens souhaité par ceux qui estiment que le club rhodanien a tout faux.

« Vous faites erreur les prix les plus bas sont les moins chers des grands stades et à l'inverse il y a plus de places d'hospitalité (…) L’évolution de l'affluence est très positive même si c'est vrai qu'il y avait 32.000 places payantes contre Angers mais le trend est positif ! », a rétorqué le président de l’Olympique Lyonnais, à qui les premiers résultats financiers dévoilés par OL Groupe ont donné pour l’instant raison. On verra ce qu’il adviendra début 2017 lorsque l’on pourra comparer les recettes avec celle de l’an passé, l’Olympique Lyonnais s’étant installé dans sa nouvelle enceinte en janvier 2016.