OL : Aulas règle violemment son compte au patron de Guingamp

Dans : OL, Ligue 1, EAG.

Cette semaine, évoquant les sorties médiatiques et via les réseaux sociaux de Jean-Michel Aulas sur le Paris Saint-Germain, Bertrand Desplats, le président de Guingamp, avait accusé le patron de l'Olympique Lyonnais d'être « un mauvais perdant… qui tombe dans la vulgarité ».

Forcément, et alors que l'OL et l'EA Guingamp s'affronteront dans une semaine au Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas n'a pas laissé passer cette charge verbale. Et il a répondu très directement à son homologue breton. « Desplat est 1 vilain personnage sur le plan humain d'abord ensuite il n'a jamais rien créé par lui même, profité d la performance ds autres (…) Ne pensez pas que je sois envieux plutôt soucieux de l'intérêt général du foot à moyen terme et attentif aux équilibres géo politiques ???? Ne soyez pas démagogique la position défendue est constante, tous les grands clubs s'interrogent B Desplat ferait bien de réfléchir à l'UEFA », a expliqué le président de l'Olympique Lyonnais. Cela promet de belles retrouvailles dans la tribune officielle du stade de Lyon entre deux présidents qui l'an dernier s'étaient déjà égratignés à distance.