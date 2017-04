OL : Aulas persiste et signe, il ne virera pas Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio peut dormir sur ses deux oreilles, Jean-Michel Aulas n'est pas du tout sensible aux milliers de messages de supporters de l'Olympique Lyonnais qui depuis des semaines se déversent sur les réseaux sociaux, et surtout Twitter, pour réclamer le limogeage de l'actuel entraîneur de l'OL. A la moindre occasion, le président de l'OL tient à soutenir Bruno Genesio et cela a encore été le cas lors de la longue intervention de Jean-Michel Aulas sur OL-TV.

Car pour le patron de l'Olympique Lyonnais, les choses sont claires, Genesio est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. « Je suis étonné des réactions sur les réseaux sociaux. Je ne partage pas cet avis-là. On n’a pas perdu à cause de l’incompétence du coach. Je peux attester qu’il est compétent et que les joueurs se préparent bien. J’ai une expérience dans le management des coachs. La culture tactique de Bruno Genesio est supérieure à ce que certains imaginent. Il a une très bonne relation avec les joueurs. Il est à l’écoute et est ouvert à la discussion. Il a une meilleure moyenne de points que les derniers coachs de l’OL. On a deux points de plus par rapport à la saison passée. La seule différence est que Monaco et Nice font une bien meilleure saison que le dernier exercice. Il faut être derrière Bruno. On fera les comptes à la fin. Je pense que cette saison peut nous donner d’énormes satisfactions. On a des joueurs qui respectent le coach, contrairement à ce que j’ai pu lire », a lancé Jean-Michel Aulas, pas décidé à lâcher son entraîneur, et qui préfère se mettre à dos des supporters de l’OL plutôt que de céder à cette demande incessante de limogeage de Bruno Genesio.