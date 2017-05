OL : Aulas persiste et signe, il ne va pas virer Génésio

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis l'élimination de l'Olympique Lyonnais en demi-finale de l'Europa League, les supporters de l'OL se sont remis en mode anti-Génésio, la démission de l'actuel entraîneur rhodanien étant réclamée à corps et à cris notamment via les réseaux sociaux. Au milieu de cette tempête, qui lui vaut de sévères critiques, Jean-Michel Aulas reste droit dans ses bottes. Et dans un entretien accordé à BeInSports, qui sera diffusé dimanche, le président de l'Olympique Lyonnais ne lâche rien et prévient tout le monde que Bruno Génésio est et restera le coach de l'OL la saison prochaine malgré cette avalanche de critiques.

« Bruno Génésio sera-t-il l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine ? Oui je l’ai déjà dit et je le répète, il n’y a aucune raison légitime, quand on est de l’intérieur et que l’on connaît effectivement ce qui se passe, d’imaginer un changement. Les changements vont venir de l’organisation, des joueurs, peut-être que l’on n’a pas su trouver la liaison entre Bernard Lacombe et Gérard Houllier ce qui aurait permis d’optimiser le travail qui a été fait… », a confié, sur la chaîne sportive, Jean-Michel Aulas, visiblement déterminé dans cette décision de garder son entraîneur. Il n'est pas certain que cela suffise à calmer les opposants..