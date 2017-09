OL : Aulas pense-il à mettre une équipe B face au PSG ?

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Semaine musclée pour l’Olympique Lyonnais, avec trois matchs en sept jours. Le premier a été bien négocié, du moins sur le plan comptable, avec un succès devant Guingamp (2-1). Il faut désormais enchainer avec un match à Limassol où une contre-performance ne sera pas acceptable dans une poule relevée. Après, il sera temps de penser au choc sur le terrain du Paris Saint-Germain. Et malgré toute l’attraction médiatique autour de ce rendez-vous dans la capitale, Jean-Michel Aulas s’est montré clair dans les colonnes du Progrès.

« Jeudi est le match le plus important de la semaine. On sait que c’est la poule de Ligue Europa probablement la plus difficile. Il faut bien débuter et cela semble plus propice de le faire à Limassol qu’à Everton ou à Bergame », a confié le président lyonnais, avant d’expliquer que l’enchainement des rencontres pourrait provoquer un turn-over. « L’équipe pourra tourner car on a maintenant un effectif qui correspond à l’ambition du coach », a assuré JMA, persuadé que l’OL pourra présenter un visage compétitif au Parc des Princes même si certains titulaires du match européen de jeudi sont mis au repos.