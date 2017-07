Dans : OL, Ligue 1.

Après une énorme bataille via Twitter avec Daniel Riolo sur sa gestion de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas est revenu dimanche avec l'intention de calmer les très nombreux supporters de l'OL rendus furieux par la vente annoncée d'Emanuel Mammana. Et pour le patron du club rhodanien, ceux qui hurlent contre cette décision sont tout simplement des ennemis de l'institution lyonnaise. Ripostant tous azimuts, Jean-Michel Aulas estime que cette vente du défenseur argentin est incontestable et se justifie sans problème.

« Vous êtes tellement loin de la vérité que vous ne méritez ni mon respect ni que je vous écoute , vous jouez contre l'institution (…) Notre meilleur défenseur ? C'est votre avis et ce n'est ni celui des techniciens de l'OL , ni le mien et la réalité démontre le contraire , alors revenez sur terre ! (…) Votre attitude est affligeante, non justifiée vous avez un OL qui réussit le mieux dans la durée et vous pratiquez le bashing qui sert nos ennemis ???? (…) Il faut demander à ceux qui veulent que Mammana n'aille pas au Z St P qui avaient démoli Alex après Asse /0L:ce sont les mêmes et ça fait mal », a répondu le président de l’Olympique Lyonnais aux différentes attaques sur les réseaux sociaux. Mais les réactions des supporters tendent à démontre que cela n’a pas été convaincant.