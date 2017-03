OL : Aulas l'annonce, le Parc OL rapportera 70ME chaque saison

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas s'est durement battu pour obtenir son nouveau stade, mais l'Olympique Lyonnais a indiscutablement grandi et franchi un palier en s'installant dans sa nouvelle enceinte de Décines en janvier 2016. Et même si le stade n'a pas encore trouvé de sponsor naming, ce qui devrait être réglé en juin prochain, le Parc OL grandit vite et bien. Au point que le président de l'Olympique Lyonnais peut annoncer que l'ensemble des installations permettra de rapporter énormément d'argent dans les caisses du club et cela relativement rapidement.

« D’ici 5 ans, le stade devrait générer 70ME de recettes par saison, explique, dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas, qui rappelle que le stade va accueillir des concerts, du rugby, du football autre que les matches de l’OL, mais également des installations à même de générer de l’argent. Nous avons signé pour une maison médicale, avec une vingtaine de médecins et un cabinet de radiologie. Vinci est aussi en train de finaliser deux grosses opérations pour remplir les 14 000m2 de bureaux. Tous ces droits à construire vont nous rapporter un peu plus de 15ME. »