OL : Aulas : « Genesio, ce n’est pas Mourinho, mais… »

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis son intronisation en tant qu’entraineur principal il y a plus d’un an de cela, Bruno Genesio croule sous les critiques. Même quand les résultats étaient au rendez-vous, on reconnaissait à peine au coach lyonnais des qualités de meneur d’hommes et de fermeté disciplinaire, guère plus. Alors cette saison, alors que le podium est en train de s’échapper, le coach rhodanien est moqué sur les réseaux sociaux et critiqué par les supporters, qui n'apprécient guère sa gestion du groupe et ses choix tactiques. Néanmoins, il peut compter sur le soutien indéfectible de Jean-Michel Aulas, qui veut attendre la fin de la saison pour faire le bilan, et a manié sa plus belle langue de bois pour répondre à la question sur l’avenir de son coach.

« Si Bruno Genesio peut rester la saison prochaine si l’OL ne termine pas sur le podium ? Je vais vous répondre différemment : je trouve que les procès d'intention qui sont faits à Bruno Genesio sont injustes. Je pense être celui qui le connaît le mieux, dans son caractère inexpérimenté pour la Ligue 1 en tant que coach principal, mais c'est probablement celui de mes entraîneurs qui a le plus évolué en si peu de temps. Il fait un parcours presque sans faute. Sa position est compliquée, face à un bashing systématique : quand il perd, il est critiqué, et quand il gagne, il est rejeté. Moi, je vois ses causeries, ce sont les meilleures que j'ai entendues avec celles de Gérard Houllier. Je vois l'attention et le respect qu'ont les joueurs pour ce qu'il dit. C'est un signe qui ne trompe pas. Il y a une parfaite entente entre nous. Pourquoi créer un problème qui n'existe pas ? Bien sûr que ce n'est pas (José) Mourinho aujourd'hui, ou (Diego) Simeone, mais il a quelque chose. Et je veux bien qu'on en reparle à la fin de saison. Il aura encore progressé. Il a la meilleure moyenne de points des quatre derniers entraîneurs du club », a confié le président lyonnais, pour qui, n’en déplaise aux réfractaires, Bruno Genesio fait mieux que Rémi Garde, Claude Puel et Hubert Fournier.