OL : Aulas fixe les règles du jeu pour vendre Lacazette au mercato !

Titulaire face au FC Nantes dimanche après-midi au Parc OL, Alexandre Lacazette n’a pas particulièrement brillé. C’est même quand il est sorti que son équipe s’est remise dans le droit chemin, par l’intermédiaire de Nabil Fékir puis de Maxwell Cornet. À l'issue de cette rencontre (3-2), l’avenir du meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais était sur toutes les lèvres, alors que ce dernier est annoncé très proche de l’Atlético Madrid depuis plusieurs jours maintenant. Comme l’indique Le Progrès, la tendance semble bien à un départ en fin de saison pour l’international français.

Après le succès acquis dans la douleur face à FCN, Jean-Michel Aulas s’est exprimé au sujet de l’avenir de son avant-centre vedette. « On a discuté d’amour et de philosophie. Étant d’accord sur les principes philosophiques et sur l’amour tel qu’il doit s’exprimer, on est reparti content et confiant. Nous sommes sur la même longueur d’onde et Alex souhaite que je sois attentif à ce qui peut se passer dans son environnement. Je lui ai dit qu’on étudierait tout ce qui peut faire en sorte de lui permettre de progresser. Avec les enfants de la famille, on a toujours eu une attitude favorable. Mais pour un départ, il faut que les trois parties soient d’accord » a expliqué le président de l’OL. Autrement dit, le président rhodanien envoie clairement un message à l’Atlético Madrid, dont la première offre, estimée à 40 millions d’euros, ne suffira pas à faire plier l’état-major de l’Olympique Lyonnais.