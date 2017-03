OL : Aulas félicite Genesio mais craint la jurisprudence Barcelone

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, après la victoire 4-2 de son équipe face à la Roma en Europa League : « On n’a fait que la moitié du chemin. Il y a des exemples récents, la jurisprudence Barcelone doit nous inciter à être prudent. Mais à la mi-temps, on pensait que ca serait quasiment impossible. Et puis il y a eu la qualité, l’efficacité, le très bon coaching de Bruno qui a su faire entrer les bons joueurs au bon moment et changer son système. On gagne 3-0 en deuxième période, c’est exceptionnel. On va se préparer comme jamais on l’a fait pour essayer de se qualifier. On veut montrer qu’à Lyon on a des idées et on a aussi quelques fois des résultats qui peuvent être sérieux ».