OL : Aulas et Lyon ne contestent pas la sanction de l'UEFA

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Présent actuellement à Istanbul, à la veille du quart de finale retour d'Europa League entre Besiktas et l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a commenté la sanction infligée par l'UEFA aux deux clubs suite aux incidents du match aller. Et si le président de l'OL affirme qu'il réfléchit encore à un éventuel appel de cette décision, il admet également que cette suspension d'un an de Coupe d'Europe avec un sursis de deux ans lui semble relativement logique.

« C’est une décision équitable. On a été surpris de la violence de certains supporters. La loi française nous a été défavorable. On sera peut-être obligés de ne pas respecter la loi du refus de vente. Les pouvoirs publics nous accompagneront plus. On apprend tous les jours. On respecte la décision de l’UEFA. Il y a eu des débordements et on a eu une part de responsabilité. J’ai eu la bonne idée de rejoindre la tribune dans laquelle les supporters étaient pourchassés. On a eu une bonne réaction. Le match n’aurait pas eu lieu autrement. On verra si on fait appel. Mais en première analyse, c’est une sanction qu’on assume », a confié, via le site officiel de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas.